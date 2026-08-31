به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری گفت: طی یک ماه گذشته، با اجرای از عملیات‌های تخصصی، در تمامی حوزه‌های امداد و نجات در سراسر استان حضور داشته و خدمات فوریت‌های امدادی به امدادخواهان ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۷۱۱ نجاتگر، موفق به انجام ۱۷۹ عملیات امداد و نجات در استان شده‌اند، ادامه داد: در مجموع ۵۷۸ آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات تیم‌های عملیاتی قرار گرفته‌اند که از این میان، ۱۳۸ نفر با استفاده از آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان همچنین با اشاره به تنوع و حساسیت مأموریت‌های انجام شده، تصریح کرد: این عملیات‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله نجات در محیط‌های آبی، حوادث ترافیکی، فوریت‌های پزشکی، امداد در حوادث ناشی از آتش‌سوزی و انفجار، نجات از حملات نظامی، مدیریت و امدادرسانی در تجمعات انبوه، نجات از حمله حیوانات و همچنین امداد در مناطق کوهستانی و امدادرسانی به مراجعات حضوری انجام شده است.

منصوری ادامه داد: توان عملیاتی این تیم‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی بالاست و آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه حادثه در تمامی شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محیطی استان وجود دارد.