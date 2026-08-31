به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، علی نامداری با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر استفاده از ماینر در یک واحد مسکونی در هویزه گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، استفاده این محل از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع‌آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

وی اظهار کرد: در این منزل مسکونی تعداد ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد که انشعاب غیرمجاز قطع و جمع‌آوری شد. همچنین دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

نامداری ادامه داد: فعالیت غیرمجاز ماینرها با تحمیل بار سنگین و پیش‌بینی‌نشده به شبکه برق، می‌تواند زمینه افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و اختلال در پایداری شبکه را فراهم کند. از این‌ رو، دست‌درازی به برق یارانه‌ای که حق مردم و سرمایه عمومی است، قابل اغماض نخواهد بود.

مدیر توزیع برق هویزه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه گزارش مردمی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.