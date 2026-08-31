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شهرستان بردسکن، دارای ۷۵۸ موقوفه است که حدود ۴۰۰ موقوفه آن منفعتی و درآمدزا و بخش دیگر شامل مساجد، حسینیهها، زینبیهها و دیگر موقوفات غیرمنفعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسکن در همایش یاوران وقف که به مناسبت هفته وقف در محل امامزاده سید طاهر حسینی بردسکن برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین وظایف اداره اوقاف، تثبیت مالکیت موقوفات و صیانت از حقوق موقوفات و اجرای نیت واقفان است.
حجتالاسلام سعید غیرتمند،افزود: سال گذشته بیش از ۱۳ پرونده رفع تصرف، مربوط به موقوفات پیگیری و همچنین بیش از ۲۰ پرونده مربوط به دعاوی بین اشخاص که اداره اوقاف نیز در آنها به عنوان طرف دعوا قرار گرفته بود، رسیدگی شد
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه منابع طبیعی گفت: با توجه به مشاع بودن بخشی از مالکیت موقوفات در اراضی و قنوات شهرستان، در مواردی که اراضی موقوفه ملی اعلام شده بود، اداره اوقاف برای صیانت از حقوق موقوفات ورود کرد.
غیرتمند ادامه داد: در قالب کارگروه تشکیلشده، ۱۲ پرونده در این زمینه تعیین تکلیف شد و در نتیجه حدود ۲۴۰ هکتار از اراضی که ملی اعلام شده بود و احتمال خروج آنها از موقوفات وجود داشت، مجدداً به موقوفات بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد موقوفات شهرستان بردسکن با نیت عزاداری و برگزاری مراسم مذهبی وقف شده است، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این موقوفات مقید به مکان و زمان هستند و همین موضوع در پاسخگویی به برخی درخواستهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان محدودیتهایی ایجاد میکند؛ چرا که اداره اوقاف موظف است عیناً مطابق نیت واقف عمل کند.
اجرای طرحهای عمرانی در بقاع متبرکه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن در ادامه به اقدامات عمرانی انجامشده در بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: عملیات گازکشی امامزاده علیالنقی(ع) با اعتبار ۲۳۸ میلیون تومان و با همکاری اداره گاز و هیئت امنا به پایان رسید.
وی افزود: همچنین بیش از ۲۲۰ میلیون تومان برای اجرای نماکاری امامزاده، هزینه شده و اقداماتی از جمله ساخت زائرسرا و تسطیح مسیر منتهی به امامزاده نیز انجام شده است.
غیرتمند با اشاره به فعالیتهای عمرانی در امامزاده سیدطاهر حسینی بردسکن گفت: عملیات عمرانی این بقعه نیز آغاز شده و در حال حاضر در مرحله سفتکاری قرار دارد. همچنین اعتباری از سوی فرماندار شهرستان برای این امامزاده اختصاص یافته که پیگیری لازم برای جذب و تخصیص آن در حال انجام است.
وی از فرماندار بردسکن به دلیل حمایت از برنامهها وطرح های حوزه اوقاف تقدیر کرد و گفت: همکاری مسئولان شهرستان در پیشبرد برنامههای عمرانی و فرهنگی بقاع متبرکه قابل تقدیر است.
برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی در بقاع متبرکه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن همچنین از برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در طول سال، بهویژه در مناسبتهای ملی و مذهبی، برنامههای مختلفی در بقاع متبرکه برگزار میشود که امامزاده سید طاهر نیز در بسیاری از این برنامهها میزبان مردم و زائران است.
غیرتمند افزود: در ایام دهه عاشورا نیز با همکاری هیئت مکتبالزهرا(س)، برنامههای عزاداری با حضور پرشور مردم برگزار شد.
وی با اشاره به افزایش فرهنگ وقف در شهرستان گفت: در سال گذشته شاهد ثبت ۶ وقف جدید در بردسکن بودیم و این موضوع نشاندهنده اعتماد مردم به سنت حسنه وقف و اهمیت آن در جامعه است.
اعتمادسازی؛ مهمترین عامل رونق وقف
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن، اعتمادسازی را یکی از مهمترین عوامل رونق وقف دانست و تصریح کرد: هر اندازه اعتماد مردم، نسبت به نحوه مدیریت و اجرای نیت واقفان افزایش پیدا کند، زمینه برای گسترش فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید نیز فراهمتر خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه اوقاف و همکاران این است که با عملکرد شفاف و اجرای صحیح نیات واقفان، اعتماد عمومی نسبت به موقوفات بیش از گذشته تقویت شود.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش جدی اداره اوقاف بردسکن
غیرتمند در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات مهم اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی موقوفات و تعداد بالای رقبا در شهرستان، کمبود نیرو موجب شده است در برخی حوزهها نتوانیم آنگونه که شایسته است وظایف خود را در زمینه صیانت از حقوق موقوفات و پیگیری امور مربوط به آنها انجام دهیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسکن، در پایان ابراز امیدواری کرد: همه مردم و مسئولان در ترویج فرهنگ وقف مشارکت داشته باشند و با توسعه این سنت حسنه، زمینه خدمترسانی بیشتر به جامعه و اجرای هرچه بهتر نیات واقفان، فراهم شود.
محمدجواد صفرنژاد،فرماندار بردسکن نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی و رفاهی امامزادگان شهرستان گفت: امامزادگان باید به قطبهای فرهنگی تبدیل شوند و برای ارتقای وضعیت این اماکن مقدس باید از ظرفیت خیرین، واقفان، سرمایه اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی معادن استفاده کرد.
در پایان این همایش از فعالان و یاوران حوزه وقف و همچنین خانواده شهید علیرضا زارعی از شهدای جنگ رمضان و از شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل شد.