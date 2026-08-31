به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی انرژی برق با عنوان «طرح ملی مهتاب» ­با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات غیرفنی و در راستای توزیع عادلانه انرژی از امروز نهم شهریور ۱۴۰۵ در پایتخت اجرا می شود.

در چارچوب این طرح، پایش هوشمند تجهیزات اندازه‌گیری، شناسایی برق‌های غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، ساماندهی شبکه و اصلاح نقاط دارای تلفات دنبال شده است. هدف اعلام‌شده، علاوه بر کاهش تلفات غیرفنی، کمک به مدیریت بار و افزایش پایداری شبکه در دوره اوج مصرف است

طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) از آغاز سال ۱۴۰۵ با هدف کاهش تلفات غیرفنی، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و ساماندهی مصارف غیرمجاز در سطح کشور اجرا شده است. ، اجرای این طرح تاکنون به کاهش قابل توجه بار شبکه و ساماندهی ده‌ها هزار انشعاب غیرمجاز منجر شده و در استان تهران نیز با برگزاری مانورهای جهادی و فعالیت مستمر گروههای عملیاتی دنبال شده است.