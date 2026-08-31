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در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۲ کلاس درس جدید در قالب ۱۹ طرح آموزشی با هزینهکرد ۴۵۰ میلیارد تومان به سرانه فضای آموزشی آذربایجانغربی افزوده شد؛ همزمان طرح شادابسازی و مانور سراسری بازگشایی مدارس نیز برای میزبانی شایسته از دانشآموزان کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، در تشریح آخرین اقدامات این نهاد برای استقبال از مهرماه گفت: طی هفته دولت امسال، ۱۹ طرح آموزشی در قالب ۵۲ کلاس درس با همکاری ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مشارکت ارزشمند خیرین تکمیل و تحویل جامعه دانشآموزی استان شد.
او با تأکید بر اینکه روند آمادهسازی مدارس با جدیت برای آغاز سال تحصیلی در شرایط مطلوب پیگیری میشود، افزود: در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، پروژه شادابسازی و رفع نواقص مدارس در قالب «طرح شهید عجمیان» نیز با قوت در حال اجراست؛ طرحی که تاکنون با صرف ۱۸ میلیارد تومان اعتبار در ۶۲۵ مدرسه و ۳۴۰۰ کلاس درس و با مشارکت فعال تشکلهای دانشآموزی اجرایی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی همچنین از آغاز «مانور بازگشایی مدارس» از ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: این مانور با هدف ارزیابی میدانی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات و امکانات مدارس، و همچنین شناسایی و رفع سریع کمبودهای احتمالی پیش از آغاز مهرماه برگزار میشود.
صمیمی در پایان با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی، نوسازی مدارس و خیرین خاطرنشان کرد: هدف کلان آموزش و پرورش استان این است که با بسیج تمامی ظرفیتها، سال تحصیلی جدید در فضایی ایمن، بانشاط و با حداقل نواقص برای دانشآموزان خطه آذربایجانغربی آغاز شود.