به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین اسداللهی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت این کمیته برای سال تحصیلی جدید، تامین زیرساخت‌ها و توزیع منظم شیر در مدارس است، افزود: امسال با هدف ارتقای سلامت دانش‌آموزان، طرح تغذیه رایگان پس از سال‌ها وقفه احیا شده است و در کنار توزیع شیر، مکمل‌های تغذیه‌ای نیز در سبد غذایی دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

اسداللهی با اشاره به جلسات فشرده برای رفع موانع تولید افزود: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله ما هماهنگی با بخش صنعت است. اگرچه در دوره‌ای محدودیت‌های تولید وجود داشت، اما در جلسات اخیر با هدف تنظیم بازار و هماهنگی با صنایع لبنی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با کمک این ظرفیت‌ها، توزیع شیر مدرسه را از همان روز‌های آغازین مهرماه به‌صورت سراسری آغاز کنیم.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر وضعیت مدارس و آموزش غیرحضوری گفت: قطعا اولویت ما حضور دانش‌آموزان در مدارس است، اما برای شرایط خاص، سناریو‌هایی طراحی کرده‌ایم تا توزیع تغذیه رایگان و سلامت‌محور متوقف نشود. در صورت عدم حضور دانش‌آموزان در مدرسه، تمهیداتی اندیشیده‌ایم تا توزیع به‌صورت ماهانه یا هفتگی تداوم یابد و این خدمت‌رسانی قطع نشود.

وی در تشریح اقلام مکمل گفت: این اقلام باید به تایید شورای عالی سلامت برسند. در حال حاضر مواردی نظیر نان و روغن غنی‌شده، بیسکویت‌ها و کلوچه‌های سلامت‌محور (بدون شکر و تهیه شده با شهد توت) و خرمای تک‌نفره مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته‌اند.

اسداللهی تاکید کرد: این اقلام در برخی مناطق که نیازسنجی شده و ضریب بهره‌وری را افزایش می‌دهد، در کنار شیر توزیع خواهند شد. تاکید می‌کنیم که امسال محوریت اصلی با شیر مدرسه است و این طرح نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه با برنامه‌های جانبی در حال تقویت است.