به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و هفته وحدت ششمین واحد سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان‌غربی در شهرستان بوکان، همزمان با افتتاح برخط ۲۰ واحد سراج در ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور و سه کانکس کاهش آسیب‌های اجتماعی، به بهره‌برداری رسید.

این آیین به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان‌های شهرستان‌ها برگزار شد.

واحد سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» شهرستان بوکان، ششمین واحد سراج دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی است که با هدف توسعه خدمات تخصصی سلامت روان، تقویت مداخلات اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تیمی و یکپارچه در این حوزه افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

در ادامه مراسم افتتاح برخط، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز گزارش‌هایی از روند اجرا، اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های برنامه سراج در استان‌ها ارائه کردند.

راه‌اندازی واحد سراج در بوکان، گامی در جهت تقویت خدمات سلامت روان، توسعه مراقبت‌های محله‌محور و حرکت به سوی نظام سلامت اجتماعی‌محور و دسترس‌پذیر برای عموم مردم به شمار می‌رود.