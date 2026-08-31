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ششمین واحد سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی در شهرستان بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و هفته وحدت ششمین واحد سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی در شهرستان بوکان، همزمان با افتتاح برخط ۲۰ واحد سراج در ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور و سه کانکس کاهش آسیبهای اجتماعی، به بهرهبرداری رسید.
این آیین به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همزمان با سایر دانشگاههای علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمانهای شهرستانها برگزار شد.
واحد سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» شهرستان بوکان، ششمین واحد سراج دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی است که با هدف توسعه خدمات تخصصی سلامت روان، تقویت مداخلات اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تیمی و یکپارچه در این حوزه افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
در ادامه مراسم افتتاح برخط، دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز گزارشهایی از روند اجرا، اقدامات انجامشده و ظرفیتهای برنامه سراج در استانها ارائه کردند.
راهاندازی واحد سراج در بوکان، گامی در جهت تقویت خدمات سلامت روان، توسعه مراقبتهای محلهمحور و حرکت به سوی نظام سلامت اجتماعیمحور و دسترسپذیر برای عموم مردم به شمار میرود.