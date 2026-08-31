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دبیر هفته وقف با بیان اینکه شعار امسال این هفته «وقف؛ میراث ماندگار، آینده پایدار» انتخاب شده است، از راهاندازی دفاتر مشاوره وقف برای تسهیل فرآیند ثبت موقوفات جدید و هدایت نیات واقفین به سمت نیازهای روز جامعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا معممیمقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر هفته وقف، امروز دوشنبه (۹ شهریور ۱۴۰۵) در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، ضمن تبیین برنامههای این هفته اظهار داشت: شعار امسال هفته وقف دو پیام اساسی دارد؛ نخست نگاهی به گذشته و میراث ارزشمند وقف و دوم، یادآوری مسئولیت ما در قبال آینده.
هدایت موقوفات به سمت نظام مسائل کشور
معممیمقدم با تأکید بر ضرورت اتصال سنت حسنه وقف از گذشته به حال و آینده، تصریح کرد: نظام مسائل کشور در هر مقطعی متفاوت است؛ لذا رویکرد ما توصیه به واقفان برای توجه به حوزههایی نظیر علم و فناوری، دانشبنیان، محیط زیست و علوم نوپدید (هایتک) است تا موقوفات جدید منطبق بر نیازهای واقعی و اولویتهای زیستی مردم باشد.
وی با اشاره به وظیفه سازمان اوقاف در «اجرای امینانه نیت واقف»، افزود: وظیفه ما حفظ اصل موقوفه، بهرهوری، درآمدزایی و سپس اجرای دقیق نیت واقف است و در کنار آن، ترویج وقفهای نوین بر اساس نیازهای امروز و فردای جامعه در دستور کار قرار دارد.
راهاندازی دفاتر مشاوره وقف
دبیر هفته وقف در خصوص راهاندازی دفاتر مشاوره وقف توضیح داد: با بررسیهای کارشناسی مشخص شد که فاصله زمانی بین نیت واقف تا ثبت نهایی موقوفه زیاد است. برای رفع این چالش، با بهرهگیری از افراد خبره در حوزههای فقهی، حقوقی و ثبتی، دفاتری در ادارات اوقاف و بقاع متبرکه سراسر کشور راهاندازی شده است.
به گفته وی، این مشاوران تمامی فرآیندهای پنجگانه ثبت موقوفه، از جمله تبیین نیت واقف، بررسی مدارک و تنظیم پیشنویس وقفنامه را برای مردم تسهیل میکنند تا فرآیند ثبت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وقف برای تقویت جبهه مقاومت
معممیمقدم با اشاره به برخی برنامههای هفته وقف از جمله تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره)، اردوهای «سفیران وقف» جهت بازدید نخبگان و اصحاب رسانه از موقوفات مولدسازی شده و همایش «یاوران وقف»، به روندی جالب توجه در وقفهای جدید اشاره کرد.
وی گفت: از زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، رویکرد وقفها به سمت تقویت جبهه مقاومت افزایش یافته است؛ به طوری که اخیراً یک موقوفه مسکونی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در تهران با نیت مبارزه با اسرائیل به ثبت رسیده است.
دبیر هفته وقف همچنین از برگزاری نمایشگاههای «شهر وقف» در مراکز استانها و تجلیل از ۷۲ واقف نمونه کشوری در مشهد مقدس در تاریخ ۱۲ شهریور ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: اولویت ما در تکریم واقفان، توجه به خانوادههای شهدای واقف است.
وی در پایان تأکید کرد که برنامههای اختتامیه هفته وقف و مراسم تجدید میثاق با قائد شهید، در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.