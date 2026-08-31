مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی فاز نخست طرح کلان جهاد آبرسانی در گستره استان، گفت: تاکنون ۲۴۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در قالب ۲۰ هزار خانوار به شبکه آب آشامیدنی متصل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی در آیین افتتاح طرح آبرسانی روستاهای اندیکا که با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در خوزستان و فرمانده سپاه استان در شهرستان اندیکا برگزار شد، اظهار کرد: طرح جهاد آبرسانی توسط ۲ معین قرارگاه کربلا و قرارگاه بسیج سازندگی در حال انجام است که در بخش محول شده به بسیج سازندگی به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی استان با هدف محرومیت زدایی از روستاهای محروم، با هدف تامین آب پایدار در ۴۲۳ روستا با جدیت در حال اجراست.

وی با اشاره به گستردگی عملیات اجرایی در ۱۸ شهرستان شامل اهواز، اندیکا، مسجدسلیمان، لالی، دزفول، شوشتر، کرخه، هفتکل، باغملک، صیدون، ایذه، دزپارت، اندیمشک، بهبهان، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه و شادگان، افزود: پیشرفت فیزیکی کل طرح در فاز نخست توسط قرارگاه بسیج سازندگی حدود ۹۲ درصد است.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان گفت: اکنون عملیات اجرایی در ۱۸۳ روستای دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در حال انجام است که حدود ۱۲ هزار خانوار دیگر را زیر پوشش قرار می‌دهد.

حاتمی با بیان اینکه ارزش واقعی کل طرح به حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، بیان داشت: در حوزه فنی نیز اجرای خطوط انتقال فولادی و پلی‌اتیلن تا قطر ۲۰ اینچ به طول ۶۶۰ کیلومتر و احداث و توسعه ۱۱ باب تاسیسات در قالب این طرح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر شهرستان‌های کوهستانی و صعب العبور و محروم گفت: در شهرستان اندیکا، ارزش ریالی طرح های اجراشده حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۹۵ درصد رسیده است.

حاتمی تصریح کرد: در این شهرستان، آب‌رسانی به ۵۰ روستا از مجموع ۹۰ روستای هدف نهایی شده و عملیات ۴۰ روستای باقی‌مانده نیز با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در جریان است.

مدیرعامل آبفای خوزستان یادآور شد: همچنین حفر ۱۵۵ متر چاه و گالری در محدوده دریاچه سد شهید عباسپور، اجرای ۱۴۰ کیلومتر خط انتقال و اجرای نیلینگ از اقدامات فنی شاخص در پروژه اندیکا بوده است.

وی افزود: جمعیت تحت پوشش در فاز اول افتتاح پروژه آبرسانی اندیکا ۱۸ هزار نفر و چهارهزارو ۲۰۰ خانوار می باشد.

حاتمی‌ با تاکید بر اهمیت این دستاورد در توسعه زیرساختی استان گفت: شرکت آب و فاضلاب خوزستان با درک شرایط سخت و محرومیت‌های انباشته در شهرستان‌های اندیکا و دهدز، عزمی راسخ برای پایان دادن به تنش‌های آبی داشت؛ این پروژه تنها یک طرح مهندسی نیست، بلکه خدمتی ماندگار برای تثبیت جمعیت روستایی و بهبود شاخص‌های رفاهی در دوردست‌ترین نقاط استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مشارکت‌های نهادی را تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: تحقق این پروژه بزرگ مرهون تعامل سازنده وزارت نیرو و حمایت‌های میدانی و راهبردی «قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)» است؛ در همین راستا همراهی و مجاهدت‌های مجموعه سپاه حضرت ولیعصر(عج) و نگاه خاص فرمانده این مجموعه در اجرای این طرح، موجب شد تا موانع دشوار جغرافیایی در اندیکا برطرف شده و سرعت اجرای پروژه به شکلی چشمگیر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه با تاکید بر نقش پارلمان در پیشبرد طرح‌های عمرانی با قدردانی از پیگیری‌های ویژه نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در مجلس شورای اسلامی، گفت: بی‌تردید پیگیری‌های مستمر، دلسوزانه و میدانی نماینده مسجدسلیمان، لالی و اندیکا در سطوح ملی و استانی، نقش موثری در تامین اعتبارات و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی این پروژه داشت.

وی در خصوص وضعیت مالی این طرح گفت: کل کارکرد مالی قرارگاه بسیج سازندگی حدود ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که ۴۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده و یک هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان نیز مطالبات قرارگاه است که در حال پیگیری برای تامین اعتبار آن هستیم.

حاتمی خاطرنشان کرد: این پروژه آبرسانی، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای مناطق کم‌برخوردار خوزستان است؛ با تداوم این نگاه جهادی و حمایت‌های ویژه دولت و نمایندگان مردم، امید می‌رود شاخص بهره‌مندی از آب شرب پایدار به سطحی مطلوب ارتقا یابد و پرونده تنش‌های آبی در این مناطق برای همیشه بسته شود.

آیین افتتاح طرح آبرسانی روستاهای اندیکا روز یکشنبه با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در خوزستان و فرمانده سپاه استان در شهرستان اندیکا برگزار شد.

این طرح آبرسانی با مشارکت راهبردی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) که توسط معین بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) در حال اجرا است.