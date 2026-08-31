به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهل و چهارمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهالان و نوجوانان پسر کشور با قهرمانی تیم زنجان و راهیابی نفرات برتر به اردوی تیم ملی در ارومیه به کار خود پایان داد.

این ماراتن استعدادیابی با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در قالب تیم‌هایی از ۲۵ استان کشور به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شد که در پایان، تیم زنجان توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

تیم خراسان رضوی به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت و تیم‌های یزد و مازندران نیز به‌طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون بدمینتون کشور در حاشیه این رقابت‌ها با اشاره به ارتقای سطح فنی این دوره تأکید کرد: حضور گسترده نونهالان و نوجوانان از ۲۵ استان کشور، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این رشته ورزشی است و برگزیدگان و نفرات برتر این مسابقات به‌طور مستقیم به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

محمودپور، رئیس هیئت بدمینتون آذربایجان‌غربی نیز با بیان مختصات فنی و کیفی مسابقات گفت: استان آذربایجان‌غربی با ۷ بدمینتون‌باز در این دوره حضور یافت و در حاشیه این رقابت‌ها، دوره‌ها و کلاس‌های تخصصی داوری نیز با هدف به‌روزرسانی و ارتقای دانش داوران برگزار شد.

مسابقات بدمینتون نونهالان و نوجوانان کشور به عنوان مهم‌ترین پایگاه استعدادیابی فدراسیون برای تیم‌های پایه ملی به شمار می‌رود.

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