اختصاص زمین به ۴۷ خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت در تیران و کرون

اختصاص زمین به ۴۷ خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت در تیران و کرون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده است.

سیدمحمدصادق فروزان با بیان اینکه ۲۴ پلاک مسکونی برای ساخت ۴۷ واحد مسکونی به خانوار‌های واجد شرایط اختصاص یافت افزود: این تخصیص به‌صورت مشاعی اجرا شد و شامل ۲۴ خانوار دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال و ۲۳ خانوار دارای سه فرزند بود.

وی گفت: یک قطعه زمین به مساحت ۶.۵ هکتار در شهر عسگران پس از الحاق به محدوده قانونی شهر و تغییر کاربری، با تصویب طرح تفکیکی، برای استفاده در طرح‌های حمایتی بخش مسکن آماده شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون گفت: ۵۰ قطعه پلاک با کاربری مسکونی به مساحت مجموع ۹ هزار و ۹۱۲ مترمربع برای احداث ۱۰۰ واحد مسکونی به بنیاد مسکن تحویل شده است.

فروزان افزود: در مرحله نخست اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر عسگران نیز ۲۶ پلاک مسکونی برای احداث ۵۲ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته بود.