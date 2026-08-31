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اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح طرح‌های عمرانی و حمایتی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در هفته دولت خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹- ۰۹:۴۰
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برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، وزارت راه و شهرسازی ، افتتاح طرح ها ، هفته دولت
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