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دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از انجام اقدامات ایران برای راهاندازی منطقه آزاد مشترک خوی و ترکیه خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را انجام داده و اکنون منتظر گام طرف ترکیه برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین فروزان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در محدوده خوی، اظهار کرد: اقدامات لازم از سوی ایران برای راهاندازی این منطقه انجام شده و موضوع در مسیر پیگیری و هماهنگیهای مشترک قرار دارد.
فروزان با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک میتواند ظرفیتهای اقتصادی و تجاری دو کشور را بیش از پیش فعال کند، افزود: خوی به دلیل برخورداری از موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و ترکیه، ظرفیت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور دارد.
خوی؛ ظرفیت مهم برای توسعه تجارت ایران و ترکیه
وی ادامه داد: راهاندازی منطقه آزاد مشترک در این محدوده میتواند زمینه توسعه تجارت مرزی، تسهیل مبادلات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و افزایش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم کند و به تقویت پیوندهای اقتصادی میان ایران و ترکیه منجر شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: اقدامات ایران در این زمینه انجام شده است و برای پیشبرد طرح، منتظر اقدام طرف ترکیه هستیم.
فروزان خاطرنشان کرد: ایجاد منطقه آزاد مشترک خوی و ترکیه، علاوه بر آثار اقتصادی برای مناطق مرزی دو کشور، میتواند در تقویت همکاریهای منطقهای و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک ایران و ترکیه نیز نقشآفرین باشد.
وی همچنین بر اهمیت پیگیری مستمر این موضوع برای فراهم شدن مقدمات اجرایی و تحقق منطقه آزاد مشترک میان دو کشور تأکید کرد.