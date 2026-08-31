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استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از فصل بیستویکم کاوشهای باستانشناسی شهرسوخته، با تأکید بر ضرورت تداوم مطالعات و کاوشهای علمی در این محوطه جهانی، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تداوم طرح و اجرای فصل بیستودوم کاوشهای شهرسوخته اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، منصور بیجار با حضور در شهرسوخته سیستان، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران شهرستان هامون، از روند فعالیتهای باستانشناسی در این محوطه ارزشمند بازدید کرد و در جریان آخرین یافتهها و نتایج فصل بیستویکم کاوش قرار گرفت.
در جریان این بازدید، محمدهادی طهرانی مقدم؛ مدیرکل میراث فرهنگی و روحالله شیرازی، سرپرست کاوشهای شهرسوخته، گزارشی از روند اخذ اعتبار و مجوزها و فعالیتهای پژوهشی، یافتههای جدید و نتایج حاصل از فصل بیستویکم ارائه کردند.
استاندار سیستان و بلوچستان پس از استماع گزارشات با ابراز خرسندی از نتایج بهدستآمده و قدردانی از تلاشهای پژوهشگران و دستاندرکاران این پروژه، بر ضرورت تداوم کاوشهای باستانشناسی در شهرسوخته با جدیت، سرعت و پیوستگی بیشتر تأکید کرد.
بیجار همچنین با توجه به اهمیت یافتههای جدید و ضرورت انجام مطالعات گستردهتر باستانشناسی برای شناخت ابعاد مختلف تمدن شهرسوخته، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تداوم کاوشها و اجرای فصل بیستودوم کاوشهای باستانشناسی این محوطه اختصاص داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فصل بیستویکم کاوشهای شهرسوخته پس از اخذ مجوز از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در سال جاری با هدف آغاز دور تازهای از فعالیتهای پژوهشی پس از چهار سال، در این محوطه باستانی و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و مصوبات سفر مقامعالی وزارت آغاز شد و فعالیتهای آن در سه کارگاه متمرکز ادامه یافت.
طهرانی مقدم افزود: با اختصاص اعتبار جدید، فصل بیستودوم کاوشهای شهرسوخته با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد ریال تداوم خواهد یافت تا روند مطالعات و کاوشهای علمی در یکی از مهمترین محوطههای باستانی ایران با شتاب بیشتری دنبال شود.
شهرسوخته بهعنوان یکی از مهمترین محوطههای باستانی ایران و از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جایگاه ویژهای در مطالعات باستانشناسی ایران و جهان برخوردار است و ادامه کاوشها و مطالعات علمی در این محوطه میتواند به کشف ابعاد تازهای از زندگی، فرهنگ، فناوری و مناسبات اجتماعی جوامع ساکن در این منطقه در هزارههای گذشته منجر شود.