کارشناس هواشناسی از ادامه وزش باد شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در مرز شرقی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و متاثر از باد‌های ۱۲۰ روزه در ۲۴ ساعت آینده هم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک به خصوص در نیمه شرقی استان می‌تواند باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی ساعات شود.

لطفی افزود: در مرز شرقی تا فردا شب احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت وجود دارد.

وی گفت: به لحاظ دمایی امشب و فردا شب دمای هوا تا حدودی کاهش پیدا می‌کند.

کارشناس هواشناسی گفت: هشدار سطح زرد هواشناسی تا فردا ادامه دارد و سطح هشدار در مرز شرقی نارنجی است؛ لذا همچنان استحکام سازه‌ها و پوشش گلخانه‌ها و قیم نهال‌های جوان باید مورد توجه قرار گیرد.

لطفی افزود: همچنین احتیاط در عملیات عمرانی و تردد به خصوص در نوار شرقی استان را توصیه می‌کنیم و عدم پارک خودرو و توقف کنار دیوار‌ها و درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه تمام هم پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: در شبانه روز گذشته قاین با کمینه دمای ۱۸درجه خنکترین و بندان و طبس با بیشینه‌ی ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییر دما در مرکز استان هم بین ۲۱ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.

بیشترین سرعت وزش باد هم دیروز از درح با حدود ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.