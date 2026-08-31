به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، پیکر مطهر شهید امنیت پایدار حجت الاسلام والمسلمین مسلم امیری مسول نهاد نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه (ع) تدر گرگان تشییع شد و حجت الاسلام والمیلمین طاهری نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بر پیکر این شهید والا مقام نماز اقامه کرد.

پیکر مطهر شهید امیری پس از تشییع بر روی دستان مردم گرگان به شهر فاضل آباد منتقل و در امامزاده هارون روستای الازمن به خاک سپرده خواهد شد.