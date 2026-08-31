پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز از توقف عملیات قطع غیرمجاز درختان جنگلی، توقیف چوبهای حاصل از این تخلف و خودروی مورد استفاده متخلفان با گزارش بهموقع مردم خبر داد و همزمان نحوه درخواست و تمدید پروانه چرای دام را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امیرمحمد نظریپور اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان جنگلی در یکی از مناطق حوزه استحفاظی شهرستان الیگودرز، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: با حضور سریع نیروهای حفاظتی در عرصه، متخلفان در حین قطع درختان شناسایی و در محل متوقف شدند و از ادامه عملیات تخریب و قطع درختان جلوگیری شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز ادامه داد: در این عملیات، چوبهای حاصل از قطع غیرمجاز درختان و خودروی مورد استفاده متخلفان توقیف و صورتجلسه لازم نیز تنظیم شد.
نظریپور با بیان اینکه متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد، گفت: قطع و حمل چوب بدون مجوز قانونی، جرم محسوب میشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی دارد و از شهروندان انتظار میرود در صورت مشاهده قطع غیرمجاز درختان، حمل چوب بدون مجوز یا هرگونه تخریب و تصرف در عرصههای ملی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
نحوه تمدید پروانه چرای دام
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی بهرهبرداری از مراتع، درباره فرآیند درخواست و تمدید پروانه چرای دام نیز توضیح داد.
وی گفت: متقاضیان ابتدا باید در سامانه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir وارد شده و پس از ثبتنام و ثبت اطلاعات هویتی مانند کد پستی، شماره تماس و سریال کارت ملی، درخواست خود را ثبت کنند.
نظریپور افزود: متقاضی در مرحله بعد باید نوع درخواست را مشخص کند؛در صورتی که برای نخستینبار قصد دریافت مجوز دارد، گزینه «صدور پروانه چرای دام» و در صورتی که دارای پروانه قبلی است، گزینه «تمدید پروانه چرای دام» را انتخاب کند.
وی ادامه داد: پس از ثبت درخواست، یک کد رهگیری هفترقمی در سامانه صادر میشود که متقاضی باید آن را دریافت و نزد خود نگهداری کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز تصریح کرد: در مرحله بعد، متقاضی باید به سامانه میز خدمت منابع طبیعی به نشانی mizekhedmat.frw.ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری هفترقمی، کد سهمی را که از اداره منابع طبیعی شهرستان دریافت میکند، دریافت کند.
نظریپور در ادامه گفت: پس از آن، درخواست توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تأیید، میزان حقوق دولتی محاسبه و مبلغ مربوط برای پرداخت به متقاضی اعلام میشود.
وی افزود: متقاضی پس از پرداخت مبلغ تعیینشده از طریق شبکه بانکی، باید تصویر فیش پرداختی را در سامانه میز خدمت بارگذاری کند تا مراحل بررسی و تأیید نهایی انجام شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز خاطرنشان کرد: پس از تأیید نهایی توسط کارشناس شهرستان، گواهی تمدید پروانه چرای دام صادر و قابل چاپ و ارائه خواهد بود.
نظریپور با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی و بهرهبرداری اصولی از مراتع باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: رعایت ضوابط قانونی در بهرهبرداری از مراتع و دریافت یا تمدید پروانه چرای دام، نقش مهمی در جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، حفظ ظرفیت مراتع و صیانت از منابع طبیعی دارد.