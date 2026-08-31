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کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان از عصر امروز شنبه تا پنج شنبه با افزایش ابر ، رگبارهای پراکنده و کاهش دما پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از عصر امروز شنبه با افزایش ابر و رگبارهای پراکنده همراه است.
فرجی با اشاره به اینکه سه شنبه و چهارشنبه به تناوب بارش باران در استان پیش بینی میشود افزود:با توجه به شدت بارشها و صدور هشدار سطح زرد از عصر امرزو دوشنبه تا پنج شنبه در استان احتمال آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب و پر حجم شدن آب رودخانهها از پیامدهای این سامانه بارشی است.
وی گفت: دریا امروز مواج است و برای شنا و فعالیتهایی دریایی مناسب نیست.