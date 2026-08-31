کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان از عصر امروز شنبه تا پنج شنبه با افزایش ابر ، رگبار‌های پراکنده و کاهش دما پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از عصر امروز شنبه با افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده همراه است.

فرجی با اشاره به اینکه سه شنبه و چهارشنبه به تناوب بارش باران در استان پیش بینی می‌شود افزود:با توجه به شدت بارش‌ها و صدور هشدار سطح زرد از عصر امرزو دوشنبه تا پنج شنبه در استان احتمال آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب و پر حجم شدن آب رودخانه‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

وی گفت: دریا امروز مواج است و برای شنا و فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.