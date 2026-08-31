تراب نصرین کامران، شاعر آئینی و حماسه سرای گیلانی، اهل صومعه سرا در سن ۷۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاد تراب نصرین کامران شاعر برجسته آئینی، حماسه سرا و نوحه سرای گیلانی، اهل و ساکن صومعه‌سرا بر اثر بیماری در سن ۷۷ سالگی به دیدار حق شتافت.

پیکر این شاعر صومعه سرایی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان، جمعی از مسئولان، هنرمندان و شعرای گیلان، در آرامستان بقعه «آقا مهدی آقا»، در زادگاهش روستای فشخام صومعه‌سرا به خاک سپرده شد.

وی خالق آثار نوحه سرائی، چون «ذوالجناج می‌براره چی بکودی»، «آی کوفیان بی‌وفا»، «عاشقان این کربلاست»، «بگو‌ای صبا به زینب که حسین کفن ندارد»، «عموجان فدن اجازه که بشم به‌سوی میدان»، «جان اصغر»، «مظلوم حسین جان»، «الله اکبر یا علی، الله تی یاور یا علی»، «گب بزن جان برار زینب نالان مره» و کتاب شعر گیلکی «خودا خوانی» است که اکثر شعر‌های وی توسط خوانندگان موسیقی گیلکی در صدا و سیما و مداحان در مجالس مذهبی استفاده می‌کنند.

تراب نصرین کامران شاعر گیلانی، بیش از نیم قرن شاعری، خوشنویس ممتاز و نقاشی زبردست بود که اکثر تابلو‌های نقاشی شهدای این شهرستان در منازل این شهدا از آثار این هنرمند است.