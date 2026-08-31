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مرحله سوم المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو با رویکردی متفاوت و با هدف نزدیککردن دانشآموزان به فرآیند واقعی پژوهش و توسعه فناوری، با همکاری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، باشگاه دانشپژوهان جوان و مرکز فناوریهای همگرا دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دوره، دانشآموزان صرفاً به فراگیری مفاهیم تئوری نانوفناوری اکتفا نمیکنند؛ بلکه یک مسیر نسبتاً کامل از ایده و شبیهسازی تا آزمایش، تحلیل، طراحی محصول و مدل کسبوکار را تجربه میکنند؛ مسیری که در برنامه آموزشی دوره از مباحث نانوفناوری در پزشکی و Drug Delivery تا شبیهسازی مولکولی، سنتز سبز، تستهای آنتیباکتریال، مشخصهیابی و مدیریت کسبوکار را دربرمیگیرد.