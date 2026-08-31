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آخرین مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی هنری نسل امید، ۱۵ شهریور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین جشنواره ملی هنری نسل امید برگزار میشود.
موضوعات جشنواره:
تبیین و آگاهسازی اجتماعی دربارهی ضرورت جوانی جمعیت
ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری چالشها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت کشور
تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگهای تحمیلی دوم و سوم
بخشهای جشنواره:
الف) هنرهای تجسمی؛
۱. گرافیک ۲. کارتون و کاریکاتور ۳. عکس
ب) آفرینشهای ادبی؛
۴. شعر طنز ۵. روایت داستان
ج) هنرهای تصویری؛
۷. موشنگرافیک ۸ـ مستند کوتاه (روایت فیلم)
آخرین مهلت ارسال آثار:
۱۵ شهریور ۱۴۰۵
ثبت نام و ارسال اثر از طریق سایت ArtFest.ir