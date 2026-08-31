به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید گنجی در حاشیه بازی هفته سوم لیگ فوتبال ساحلی در سمنان ، با اشاره به حضور سرمربی و کادر تیم ملی فوتبال ساحلی در زمان برگزاری بازی‌های لیگ گفت: کادر فنی در حال رصد تیم‌های لیگ هستند تا بازیکنان جوان و مستعد به اردوی تیم ملی فراخوانده شوند.

به گفته وی، میانگین سنی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی پیش از این ۳۱ سال بود که هم اکنون با این سیاست، در آخرین اردوی تیم ملی این میانگین به ۲۳ سال رسیده است.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران آبان ماه به مسابقات قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی اعزام می‌شود. این رقابت‌ها در تایلند برگزار خواهد شد.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی ، تیم هدف سمنان با نتیجه ۳ بر یک برابر دهیاری ملاباشی یزد به پیروزی رسید.