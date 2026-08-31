در ادامه نمایشگاه عکس «قلعه‌عقاب‌ها» و همزمان با پاسداشت ثبت‌جهانی قلعه‌الموت و روز قزوین، چهارمین ایستگاه این رویداد فرهنگی در میدان نوبنیاد تهران میزبان ۲۰ قاب منتخب از قلعه‌های الموت و لمبسر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایشگاه عکس «قلعه عقاب‌ها» با هدف معرفی و پاسداشت ثبت‌جهانی «قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن»، در ادامه مسیر خود به میدان نوبنیاد رسید و چهارمین ایستگاه متروی تهران میزبان مجموعه‌ای از تصاویر منتخب این میراث تاریخی شد.

در این نمایشگاه ۲۰ قطعه عکس از قلعه الموت و لمبسر در معرض دید عموم قرار گرفته است، مجموعه‌ای که از دریچه نگاه عکاسان خبری رسانه‌ها و در قاب‌های هوایی و زمینی، جلوه‌هایی از معماری، استقرار دژها در جغرافیای کوهستانی، چشم‌اندازهای طبیعی و شکوه تاریخی الموت را روایت می‌کند.

انتخاب ایستگاه‌های مترو به‌عنوان بستر نمایش این آثار، رویکردی متفاوت در معرفی میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود، رویکردی که به جای محدود کردن مخاطب به فضاهای تخصصی و نمایشگاهی، میراث را به متن زندگی شهری می‌آورد و امکان مواجهه طیف گسترده‌ای از شهروندان با بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران را فراهم می‌کند.

«قلعه عقاب‌ها» عنوان نمایشگاهی است که پس از ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن» در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، با هدف روایت تصویری این مجموعه شکل گرفته است، مجموعه‌ای که با ثبت جهانی، به سی‌امین اثر میراث‌فرهنگی ملموس ایران در این فهرست تبدیل شد و جایگاه الموت را در نقشه میراث‌جهانی بیش از پیش برجسته کرد.