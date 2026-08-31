کشف انواع مواد مخدر طی پنج ماهه امسال، نسبت به مدت زمان مشابه پارسال در مرز رسمی دوغارون ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد روز دوشنبه در دیدار با فرماندار تایباد گفت:افزون بر یک تن مواد مخدر صنعتی و سنتی در این مدت، توسط نیرو‌های مرزبانی مستقر در نوار مرزی ایران و افغانستان و محدوده گمرک دوغارون کشف شده است.

سرهنگ محمد محمودی افزود: بخشی از این مواد مخدر، قبل از ورود به کشور حین پایش مرز‌ها از سوی مرزبانان کشف و قسمتی دیگر با کنترل مسافران و خودرو‌ها به دست آمده است.

وی ادامه داد: ۹۵ درصد مواد مخدر کشف شده، صنعتی است که قاچاقچیان افغانستانی و ایرانی با شگرد‌های مختلفی این میزان مواد افیونی را حمل کرده‌اند.

فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد تصریح کرد: تعدادی متهم افغانستانی و ایرانی در این ارتباط دستگیر که با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شده‌اند و شماری خودوری سبک و سنگین نیز متوقف شده است.

فرماندار تایباد در ادامه گفت: امروز به برکت وجود نیرو‌های مسلح به ویژه مرزبانان امنیتی پایدار در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان برقرار است.

حسین جمشیدی افزود: مرز رسمی دوغارون نخستین و مهمترین معبر ورود اتباع افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، بدون شک مجهز شدن مرزبانان به تجهیزات و امکانات الکترونیکی نقش زیادی در رصد و کنترل بخش مسافری و خودرویی این منطقه دارد.

وی اظهار کرد: جلوگیری از ورود مواد مخدر و اتباع غیرمجاز به خاک جمهوری اسلامی همکاری و تعامل سرپرستی امارت اسلامی افغانستان را می‌طلبد که عامل مهمی در تامین امنیت مرز‌های این ۲ کشور همسایه خواهد بود.

فرماندار تایباد اظهار کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه مبارزه با مواد مخدر در مرز‌های ایران و افغانستان نگاه ویژه دستگاه‌های متولی کشوری و استانی را می‌طلبد.