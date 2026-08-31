مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۱۳۶ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی میرجاوه طی پنج ماهه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: در پنج ماهه سال جاری، ۳۳۳ هزار و ۳۰۶ تن کالای جابجا شده به وسیله ۱۳ هزار و ۶۳۶ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه جابه‌جا شده است.

وی افزود: از این میزان کالا جابجا شده ۲۶۱ هزارو ۷۸۵ تن، کالا ورودی و ۷۱ هزارو ۵۲۱ تن مربوط به خروجی کالا بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، افزود: بیشترکالا‌های عبوری از این پایانه شامل آهن، گوگرد و گاز است که نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه مهم مرز میرجاوه در توسعه ترانزیت بین‌المللی و رونق مبادلات تجاری کشور است.

مبارکی با اشاره به تردد روزانه حدود ۲۵۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه گفت: این پایانه به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با پاکستان و کشور‌های منطقه، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی برخوردار است.