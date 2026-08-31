به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، درحادثه تصادف پراید با ال ۹۰ در اتوبان ذوب آهن مقابل محله کرسگان شهرستان اصفهان شش سرنشین دو خودرو شامل سه مرد و یک زن و دو دختر ۳ و ۹ ساله مصدوم شدند و با اعزام دو واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان‌های شفای کلیشاد وامام خمینی شهرستان فلاورجان منتقل شدند.

همچنین در حادثه تصادف پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ در اتوبان ذوب آهن درمحدوده پل کلیشاد ۱۱ سرنشین دو خودرو شامل هفت مرد، دو زن، یک پسر ۹ ساله و یک دختر ۵ ساله مصدوم شدند و با امدادرسانی ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به مراکز درمانی امام خمینی فلاورجان و شفای کلیشاد منتقل شدند.