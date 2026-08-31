پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور از مایه کوبی بیش از ۶۰ میلیون رأس دام سبک و سنگین برای کنترل سویه جدید تببرفکی خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارشها، این سویه دیگر در کشور مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی مطلبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به وضعیت تببرفکی در کشور، گفت: تببرفکی یک بیماری بومی در کشور است، اما پیش از عید با ورود سویه جدید این بیماری مواجه شدیم که برای کنترل آن اقدامات گستردهای انجام گرفت.
وی اظهار داشت: پس از شناسایی سویه جدید، احتمالهای مختلف درباره منشأ ورود آن از جمله ورود از طریق دام زنده، دام قاچاق، گوشت و سایر مسیرها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت موضوع، ستاد مقابله با بیماریها با جدیت تشکیل شد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی افزود: در پی شناسایی این سویه، مایه کوبی گسترده دامها در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۱۰ میلیون رأس دام سنگین و بیش از ۵۰ میلیون رأس دام سبک مایه کوبی شد.
مطلبی گفت: بخش خصوصی دامپزشکی نیز در اجرای عملیات مایه کوبی دامها بهصورت شبانهروزی مشارکت داشت و اجرای این طرح موجب کاهش میزان و شدت بیماری شد.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، سویه جدید تببرفکی دیگر در کشور گزارش نشده است، با این حال احتمال وجود سویههای دیگر این بیماری وجود دارد و به همین دلیل نمونهبرداری، پایش و مراقبتهای دامپزشکی باید استمرار داشته باشد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی تأکید کرد: تببرفکی از بیماریهای بومی کشور است و نمیتوان با توقف یک مرحله از کنترل، مراقبتها را متوقف کرد؛ بنابراین پایش مستمر برای شناسایی و کنترل سویههای احتمالی ضروری است.
مطلبی همچنین از تأمین واکسن مورد نیاز کشور خبر داد و گفت: در مواردی که واکسن مورد نیاز در داخل تولید نمیشود، سازمان دامپزشکی با برنامهریزی لازم نسبت به واردات واکسن از منابع مورد تأیید اقدام میکند.