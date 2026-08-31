

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: این طرح در پاسخ به درخواست و مطالبه شهروندان این محله و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی محلات، با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال در حال اجرا است.

خبیری با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزشی محلات، اظهار کرد: احداث این زمین ورزشی با هدف فراهم کردن فضایی مناسب و در دسترس برای فعالیت‌های ورزشی شهروندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان محله باغ گندم، در دستور کار منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال، رختکن و سرویس‌های بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال احداث می‌شود تا مجموعه‌ای متناسب با نیاز‌های ورزشی و رفاهی استفاده‌کنندگان در اختیار اهالی محله قرار گیرد.