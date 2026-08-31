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مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از احداث زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال در محله باغ گندم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: این طرح در پاسخ به درخواست و مطالبه شهروندان این محله و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی محلات، با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال در حال اجرا است.
خبیری با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه توسعه و تقویت زیرساختهای ورزشی محلات، اظهار کرد: احداث این زمین ورزشی با هدف فراهم کردن فضایی مناسب و در دسترس برای فعالیتهای ورزشی شهروندان، بهویژه نوجوانان و جوانان محله باغ گندم، در دستور کار منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد قرار گرفته است.
وی افزود: در قالب این طرح، زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال، رختکن و سرویسهای بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال احداث میشود تا مجموعهای متناسب با نیازهای ورزشی و رفاهی استفادهکنندگان در اختیار اهالی محله قرار گیرد.