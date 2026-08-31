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جلسه بررسی و توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران، با حضور بیلگه دونمز، رایزن بازرگانی ترکیه در ایران در دفتر سازمان منطقه آزاد مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد مازندران ضمن معرفی ظرفیتها و مزیتهای این منطقه، توسعه مبادلات با ترکیه را از راهبردهای مهم مناطق آزاد و منطقه آزاد مازندران عنوان کرد و گفت: همکاری در حوزههای تجاری و صنعتی، تامین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای صنعتی و همچنین جذب سرمایهگذاری شرکتهای ترکیهای در منطقه آزاد مازندران میتواند زمینهساز توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشد.
جواد کشلی با اشاره به شرایط، بر نقش کشور ترکیه در گسترش مبادلات تجاری و همچنین کاهش هزینههای لجستیکی به دلیل همجواری دو کشور تأکید کرد.
کشلی در پایان آمادگی سازمان متبوع را در ارایه و اعمال مزیتها و مشوقهای قانونی منطقه را برای متقاضیان سرمایهگذاری شرکتهای کشور ترکیه اعلام کرده و اظهار امیدواری کرد که با ادامه این نشستها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت بازدید و آشنایی تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران کشور ترکیه از ظرفیتهای بندری، لجستیکی و تولیدی با منطقه آزاد مازندران این موضوع عملیاتی شود.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران نیز در این دیدار از برنامهریزی برای راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه خبر داد و بر توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با ایران تأکید کرد.
بیلگه دونمز با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران اظهار داشت: در جریان این سفر، گزارشی جامع از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان تهیه و به وزارت اقتصاد ترکیه ارائه خواهد شد.
دونمز با بیان اینکه بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی در حوزه بخش خصوصی انجام میشود، شرایط موجود در منطقه را از عوامل مؤثر بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد با شفافتر شدن شرایط، روند توسعه همکاریها سرعت بیشتری بگیرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت روابط میان اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی ترکیه و مازندران تأکید کرد و ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران را زمینهای مناسب برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری میان دو طرف دانست.