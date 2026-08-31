به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سلیمان محمدی افزود: برداشت گیاهان دارویی امسال در بیش از چهار هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد در قالب هشت طرح در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مناطقی مانند تنگ سرخ، کاکان، گردوکندک و تنگ خشک از مهمترین مناطق کشت گیاه آنغوزه دراستان است تاکید کرد: هر کیلوگرم آنغوزه به قیمت ۲۰ میلیون ریال به فروش می‌رسد.

رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه کشت گیاه آنغوزه در پاییز هر سال انجام می‌شود اظهار داشت: بخشی از بذر مورد نیاز تامین شده است.

محمدی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد ۵۵۲ هزار هکتار مرتع دارد که بخش عمده‌ای از آن نیازمند سرمایه‌گذاری برای احیاست تاکید کرد: ضرورت دارد برای تزریق اعتبارات بیشتر در این زمینه چاره اندیشی شود.