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بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان؛ بیشترین میزان رطوبت نسبی هوا در ۲۴ ساعت گذشته در این استان با ۸۴ درصد در شهرستان هندیجان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، هندیجان با ثبت رطوبت نسبی ۸۴ درصدی در صدر ایستگاههای استان قرار گرفت.
پس از هندیجان، امیدیه با ۷۳ درصد، رامشیر با ۷۲ درصد و آغاجاری با ۶۲ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.
همچنین گتوند ۵۰، ایذه و بهبهان ۴۶، صفیآباد دزفول ۴۱ و کشاورزی اهواز ۳۹ درصد رطوبت نسبی را به ثبت رساندند.
کمترین میزان رطوبت نسبی نیز با ۲۲ درصد در بستان گزارش شد.
میانگین رطوبت نسبی ثبتشده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان، ۳۹.۷ درصد اعلام شده است.
اداره کل هواشناسی خوزستان همچنین اعلام کرده است که رطوبت نسبی در ماهشهر و شادگان ۳۵، رامهرمز ۳۴، آبادان، اهواز و شوشتر ۳۰، حسینیه و هویزه ۲۸، لالی ۲۷، دزپارت و شوش ۲۶، مسجدسلیمان ۲۵ و هفتکل ۲۳ درصد بوده است.