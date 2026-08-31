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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه از بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای شهرستان برای مهار آتشسوزی در منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل پاوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی صدیقی پورافزود: این آتشسوزی بر اثر وقوع رعد و برق از ظهر روز گذشته آغاز شد و حریق در چند نقطه بهصورت همزمان رخ داد که دیشب بخشهایی از آتش مهار شد و تلاش برای مهار آتش در مناطق دیگر ادامه دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه تصریح کرد: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه، پوشش طبیعی و سختگذر بودن منطقه بخشهایی از محدوده، نیروهای حاضر در منطقه برای دسترسی به کانونهای حریق و مهار آتش با شرایط بسیار سختی مواجه هستند.
علی صدیقی پور ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروهای امدادی و خدماتی،محیط بانان، جنگال بانان و همچنین نیروهای مردمی و انجمنهای محیطزیستی در عملیات مهار آتش مشارکت دارند.
وی تأکید کرد: همه ظرفیتهای شهرستان برای کنترل و مهار این آتشسوزی به کار گرفته شده و تلاش نیروهای حاضر در منطقه تا مهار کامل کانونهای حریق و جلوگیری از گسترش آتش ادامه خواهد داشت.