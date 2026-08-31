همزمان با گرامیداشت هفته دولت، سالن ورزشی شهدای دانش آموز میناب با ۲۰ میلیارد تومان هزینه در فیروزه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار شهر همت آباد فیروزه، در آیین افتتاح این سالن ورزشی گفت: عملیات ساخت سالن چند منظوره شهدای میناب شهر همت آباد با گنجایش ۲۵۰ نفر، از سال ۱۴۰۲ آغاز و امروز در هفته دولت ۱۴۰۵ به بهره برداری رسید.

محسن رودی افزود: این نخستین سالن سرپوشیده در شهر همت آباد است که با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان شهرستان فیروزه برای بهره مندی یک هزار و ۲۴۰ نفر از مردم و جوانان با استعداد این شهر ساخته شده است.