به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بروجرد از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک دام ها را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش دام های قاچاق محکوم کرد.