جریمه ۱۲ میلیارد تومانی برای قاچاقچی دام در بروجرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی دام در بروجرد ۱۲ میلیارد تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بروجرد از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی افزود: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک دام ها را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش دام های قاچاق محکوم کرد.
به گفته قهرمان شاهی، شعبه همچنین ۳ میلیارد تومان معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و از آنجا که دام های حمل شده در حال حاضر موجود نبوده معادل ارزش دام ها به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان محکوم کرد.