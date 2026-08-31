به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مهدی موسوی، سرپرست روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور تا ساعت ۷ صبح امروز، هوای شهر‌های دزفول، شوش، شوشتر، ملاثانی و اهواز به دلیل غلظت ذرات معلق ۲.۵ میکرون، در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

او فزود: همچنین کیفیت هوای شهر‌های اندیمشک، بهبهان، دهدشت، شادگان و هندیجان به دلیل افزایش آلاینده‌های جوی در محدوده «نارنجی» یا ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

بر اساس گزارش پایش هوای استان، در حال حاضر هوای هیچ‌یک از شهر‌های خوزستان در وضعیت «پاک» نیست و تنها شهر‌های اندیکا، هفتکل، آغاجاری و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» قرار دارند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن، وضعیت «قرمز» (۱۵۱ تا ۲۰۰) بیانگر هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها و وضعیت «نارنجی» (۱۰۱ تا ۱۵۰) نشان‌دهنده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار است.