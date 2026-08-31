به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس پلیس راه خوزستان گفت: خودرو پژو پارس به رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله توسط گشت نامحسوس در جاده‌های استان توقیف شد.

سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: این راننده ۱۲ ساله برای تفریح در جاده‌های برون شهری تردد می‌کرد.

وی گفت: پس از توقیف راننده، خودرو به پارکینگ منتقل و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ سعید حسنوند همچنین از خبری گفت که در آن گشت پلیس نامحسوس استان در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خوزستان یک دستگاه خودروی سواری پارس را به علت تخلف رانندگی متوقف کرد.

وی افزود: پس از استعلام تخلفات مشخص شد خودرو دارای ۲۶۸میلیون ریال تخلف راهنمایی پرداخت نشده دارد که بلافاصله برابر ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

رییس پلیس راه خوزستان با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در راه‌های استان گفت: برخورد قاطع، بدون اغماض و پیگیری حقوقی با رفتار‌های مخاطره‌آمیز ترافیکی با رانندگان پرخطر در این طرح صورت می‌گیرد.