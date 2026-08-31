رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با خانواده شهید علی قناعت‌کار، قاضی شهید قوه قضاییه بر لزوم الگوگیری مسئولان دستگاه قضا از منش، غیرت و مجاهدت‌های این شهید در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با خانواده شهید علی قناعت‌کار قاضی شهید قوه قضاییه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا این شهید را شهید شاخص قوه قضاییه و الگویی از ایثارگری و دلاورمردی در مسیر حق دانست.

ناصر عتباتی، همزمانی این دیدار با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهار کرد: خانواده‌های شهدا با صبوری و بزرگواری خود، الگویی تمام‌عیار برای مسئولان در مواجهه با سختی‌ها و تنگنا‌های مسیر احقاق حق هستند.

وی با بیان اینکه شهید قناعت‌کار «شهید زیست» تا سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل شد، تصریح کرد: روحیه، صلابت، پرکاری و عزم راسخ این شهید در دفاع از امنیت کشور، برای تمامی کارکنان دستگاه قضایی آموزنده است. وی افزود: امروز حجت بر مسئولان تمام است و هرگونه سهل‌انگاری در انجام وظایف، خیانت به خون شهدا و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود؛ لذا ما خود را مدیون شهدا دانسته و باید با جان و دل برای خدمت به مردم تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر پیگیری جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده جنایات جنگی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد و یاد و خاطره این قاضی شهید را چراغ راهی برای تداوم خدمت و امنیت کشور دانست.

در این دیدار، همسر شهید علی قناعت‌کار نیز با قدردانی از حضور مسئولان، بر لزوم تلاش برای تحقق آرمان‌های امام راحل و شهیدان تأکید کرد و گفت: ما در حد توان خود در کنار مردم و مسئولان خواهیم بود تا به نتیجه مطلوب مورد نظر امام شهدا برسیم.

گفتنی است، شهید علی قناعت‌کار ماوردیانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس، از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس بود که دوم تیرماه ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید. این شهید والامقام در طول دوران خدمت خود در سمت‌هایی همچون قاضی اجرای احکام، بازپرس دادسرای شهید مقدس و سرپرست دادسرای مواد مخدر به نظام جمهوری اسلامی خدمت کرد.