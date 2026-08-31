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هویت نجفآباد بر مدار علم، انصاف و مردمداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش تحکیم وحدت اقوام که در سالن شهروند نجف آباد برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام خجسته میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) گفت: هفته وحدت، فرصتی مغتنم برای تجدید همدلی و بازخوانی درسهای اخلاقی بعثت است؛ چرا که فلسفه بعثت بر پایه برادری و اخلاق استوار شده و ما در مسیر حکمرانی نیز موظفیم همین الگو را چراغ راه خود قرار دهیم
مهدی جمالی نژاد افزود: تنوع اقوام و گویشهای ایرانی، شناسنامه افتخار و رنگینکمانی از سرمایههای تمدنی ماست که باید آن را پاس بداریم.
وی با هشدار نسبت به تفرقهافکنیها گفت: نباید اجازه دهیم دوقطبیهای کاذب، نشاط و همبستگی اجتماعی که نیاز مبرم امروز کشور است را مخدوش کند.
استاندار اصفهان افزود:تجربه ثابت کرده است که تفرقه و ناآرامی، تنها به سفره مردم و آرامش کسبوکارهای کشور آسیب نمیزند؛ بنابراین باید هوشیار باشیم، زیرا بدخواهان این مرزوبوم با دامن زدن به تعصبات، در پی کند کردن سرعت پیشرفت ما هستند.