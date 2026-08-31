امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها در نوار شمالی کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹- ۰۹:۲۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با زندانیان مالی
بدون تعارف با زندانیان مالی
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
افتتاح هزاران طرح در هفته دولت
افتتاح هزاران طرح در هفته دولت
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
۶ ماه حضور استوار و با صلابت مردم در میدان
۶ ماه حضور استوار و با صلابت مردم در میدان
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
خبرهای مرتبط

هشدار هواشناسی زرد تا روز دوشنبه ۹ شهریور در زنجان

هشدار نارنجی بارندگی در ۴ استان کشور

تداوم شرایط جوی ناپایدار تا اواسط هفته در گیلان

پیش بینی هواشناسی هرمزگان نهم شهریور ماه ۱۴۰۵

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران ، کاهش دمای هوا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 