در جریان افتتاحیه نمایشگاه دوسالانه «معرق… نوعی دیگر» با حضور مسئولان فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، اثر مفهومی «خون خدا» از حامد عسگریان، هنرمند معرق‌کار، به موزه آستان اهدا شد؛ اثری که با تلفیق مهندسی و هنر معرق، روایتی تصویری از واقعه عاشورا را ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما نمایشگاه دوسالانه «معرق… نوعی دیگر» با نمایش مجموعه‌ای از آثار حامد عسگریان، هنرمند معرق‌کار، روز‌های ۷ و ۸ شهریور ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با هدف بازتعریف هنر معرق و فراتر رفتن از چارچوب‌های سنتی، تلاش می‌کند تا چوب، هندسه، طبیعت و روایت‌های فرهنگی را در قالب «معرق معاصر» به نمایش بگذارد.

یکی از برجسته‌ترین رویدادهای این مراسم، اهدای اثر هنری «خون خدا» از سوی حامد عسگریان به موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بود. در این مراسم، علی انصاری، مدیرکل فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و مهدی براری، مسئول موزه آستان، حضور داشتند و طی مراسمی رسمی، این اثر ارزشمند به مجموعه موزه‌ای آستان پیوست.

اثر «خون خدا» که در مردادماه سال ۱۴۰۱ خلق شده است، با رویکردی مفهومی به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) می‌پردازد. این اثر با بهره‌گیری از چوب‌های طبیعی و خشکیده، بدون استفاده از پوشش‌ها و تزئینات اضافی، تلاش کرده است تا بافت و هویت اصیل ماده را حفظ کند. در ساختار تصویری این اثر، تضاد میان فضا‌های تیره و روشن، بازتاب‌دهنده ترکیب زمین و آسمان و ظهور دو دایره نورانی است که در ادبیات روایی، نمادی از تجلی نور در عصر عاشورا تلقی می‌شود.

حضور این اثر در موزه آستان، انتقال یک اثر هنری معاصر با موضوعی ریشه‌دار در حافظه جمعی و آئینی ایرانی به فضای موزه‌ای است؛ جایی که «خون خدا» می‌تواند به عنوان بخشی از حافظه تصویری معاصر درباره واقعه عاشورا، در کنار اسناد و آثار فرهنگی دیگر ایفاده نقش کند.

حامد عسگریان که برخلاف بسیاری از هنرمندان، دارای پیشینه تحصیلی در رشته مهندسی مکانیک و تحقیق در عملیات است، توانسته تجربه مهندسی خود را با هنر معرق پیوند بزند. او با ابداع زبان شخصی خود در سبک «چیلته‌چینی»، هندسه را از یک عنصر تزئینی فراتر برده و آن را به سازوکاری برای شکل‌دهی به ساختار اثر تبدیل کرده است. در آثار او، تکرار الگوهای شش‌ضلعی در کنار بافت ارگانیک چوب، دقت هندسی را با کیفیت طبیعی طبیعت تلفیق می‌کند.

این نمایشگاه که با کیوریتوری سارا گلستانی و مدیریت هنری مونا فهمیده برگزار می‌شود، با هدف بازشناسی ظرفیت‌های معرق در زبان هنر معاصر و خروج از قالب‌های متعارف صنایع‌دستی طراحی شده است.

شایان ذکر است که عسگریان پیش از این نیز آثار خود را در عرصه‌های بین‌المللی از جمله هلند، ترکیه، کاستاریکا، عمان و اسپانیا به نمایش گذاشته است. از جمله افتخارات هنری وی، مورد توجه قرار گرفتن اثر «خانواده» در مسابقات بین‌المللی کاستاریکا و ثبت اثر «طواف دل» در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.