به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۰ نشانگر آلودگی و ناسالم بودن هواست این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته هم بر روی همین عدد مانده است.

مهدی یزدان‌جو، با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۱۷ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده است، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش، سالم است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

معاون محیط زیست خراسان رضوی،گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.