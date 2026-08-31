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رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مراسم رونمایی از طرح «همگام»، با تأکید بر تغییر رویکرد این سازمان از برخوردهای قهری به سمت تعامل راهبردی با کارفرمایان، از آغاز مسیر جدیدی برای تأمین منابع پایدار با تکیه بر ابزارهای نوین مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان بانکهای عامل از جمله بانک تجارت و بانک رفاه وتنی چند از کارفرمایان برگزار شد، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت تحقق تأمین اجتماعی پایدار برای بازنشستگان و جامعه کارگری، گفت: «در سالیان اخیر، نگاه “طلبکار و بدهکار” میان سازمان و جامعه کارفرمایی باعث فرسایش سرمایه اجتماعی شده است. امروز ما در پی تحقق سهجانبهگرایی واقعی و نگاه به کارفرمایان به عنوان شرکای راهبردی هستیم.»
وی با بیان اینکه چرخ کسبوکارهای کشور باید بچرخد تا چرخ سازمان تأمین اجتماعی و نظام سلامت نیز حرکت کند، افزود: «اگر کارفرما در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار باشد و نتواند تولید مولد داشته باشد، منابع سازمان نیز محقق نخواهد شد؛ بنابراین حمایت از کارفرما، حمایت از زندگی کارگران و بازنشستگان است.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح «همگام» به عنوان راهکاری برای مدیریت بدهیهای معوق، گفت: «استفاده از ظرفیت اوراق مالی که از سوی بانک مرکزی توسعه یافته است، به ما اجازه میدهد مطالبات خود را با هزینهای کمتر و بدون ایجاد تورم ناشی از فشار به نقدینگی، وصول کنیم. هدف ما تبدیل شدن به نهاد مالی نیست، بلکه ایجاد بستری برای تسهیلگری است.»
وی در پایان افزود: «در این شرایط خاص کشور، نیازمند تصمیمات نوآورانه هستیم. هدف از طرح همگام، مانعزدایی از کسبوکارها و ایجاد یک بازی “برد-برد” است؛ بهگونهای که هم کارفرما بتواند به تعهدات قانونی خود عمل کند و هم سازمان با دریافت منابع پایدار، ناترازیهای احتمالی در بخش درمان و مستمریها را مدیریت نماید.»