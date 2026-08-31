به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان بانک‌های عامل از جمله بانک تجارت و بانک رفاه وتنی چند از کارفرمایان برگزار شد، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت تحقق تأمین اجتماعی پایدار برای بازنشستگان و جامعه کارگری، گفت: «در سالیان اخیر، نگاه “طلبکار و بدهکار” میان سازمان و جامعه کارفرمایی باعث فرسایش سرمایه اجتماعی شده است. امروز ما در پی تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی و نگاه به کارفرمایان به عنوان شرکای راهبردی هستیم.»

وی با بیان اینکه چرخ کسب‌وکار‌های کشور باید بچرخد تا چرخ سازمان تأمین اجتماعی و نظام سلامت نیز حرکت کند، افزود: «اگر کارفرما در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار باشد و نتواند تولید مولد داشته باشد، منابع سازمان نیز محقق نخواهد شد؛ بنابراین حمایت از کارفرما، حمایت از زندگی کارگران و بازنشستگان است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح «همگام» به عنوان راهکاری برای مدیریت بدهی‌های معوق، گفت: «استفاده از ظرفیت اوراق مالی که از سوی بانک مرکزی توسعه یافته است، به ما اجازه می‌دهد مطالبات خود را با هزینه‌ای کمتر و بدون ایجاد تورم ناشی از فشار به نقدینگی، وصول کنیم. هدف ما تبدیل شدن به نهاد مالی نیست، بلکه ایجاد بستری برای تسهیلگری است.»

وی در پایان افزود: «در این شرایط خاص کشور، نیازمند تصمیمات نوآورانه هستیم. هدف از طرح همگام، مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و ایجاد یک بازی “برد-برد” است؛ به‌گونه‌ای که هم کارفرما بتواند به تعهدات قانونی خود عمل کند و هم سازمان با دریافت منابع پایدار، ناترازی‌های احتمالی در بخش درمان و مستمری‌ها را مدیریت نماید.»