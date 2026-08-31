کارگاه و محفل شعر با حضور میلاد عرفان‌پور، شاعر شناخته‌شده کشور، و جمعی از شاعران برجسته کرمانشاهی، همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، به میزبانی حوزه هنری کرمانشاه برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کارگاه و محفل شعر «یاد» با هدف پاسداشت شعر و ادبیات آیینی، تقویت جریان شعر متعهد و بهره‌گیری از ظرفیت شاعران استان در تولید و ارائه آثار فاخر، روز دوشنبه 9 شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن جلسات حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد. گفتنی است این قبیل کارگاه‌ها را می‌توان فرصتی برای گردهمایی شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات آیینی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ادبی استان و ارائه اشعار هنرمندان نوظهور، به‌ویژه با حضور چهره‌های برجسته ملی، برشمرد.