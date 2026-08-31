پخش زنده
امروز: -
بیش از دو هزار نفر از فعالان رسانه و فضای مجازی کشور در لبیک به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه به شرح زیر است:
پیام امیدبخش رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، برای ما اهالی رسانه فراتر از یک پیام تقویمی و در حقیقت نقشهراهی روشن در میانه جنگ ترکیبی و وجودی با دشمنان این مرزوبوم است.
ما فعالان عرصه اندیشه و رسانه، با گرامیداشت مجاهدتهای خادمان ملت و یاد شهیدان والامقام دولت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی این رهنمودها را جانمایه حرکت خود قرار داده و همپیمان میشویم که در این برهه خطیر، با بازآرایی صفوف فکری، بازوی توانمند جهاد تبیین و تقویتکننده پایههای انسجام ملی باشیم.
در روزگاری که امپراتوری رسانهای غرب تمام توان خود را برای پمپاژ یأس، نادیدهگرفتن دستاوردها و تضعیف روحیه عمومی به کار گرفته است، رسالت نخست ما روایت صادقانه پیشرفتها و عزت ملی است.
ما ضمن باور قطعی به اینکه نقد دلسوزانه، منصفانه و عالمانه لازمه اصلاح امور و گرهگشایی از چالشهاست، مرز روشن آن را با سیاهنمایی و ضعیفنمایی ایران بزرگ حفظ میکنیم، از این رو اجازه نخواهیم داد تریبونهای داخلی به پژواک ناکامیها بدل شوند و عهد میبندیم که دیدهبان منصف مسائل و راوی افق روشن و پرامید کشور باشیم.
از سوی دیگر، صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای ملی را خط قرمز سازشناپذیر خود میدانیم.
تجربه نشان داده است که دوگانهسازیهای موهوم و برچسبزنیهای تفرقهافکنانه، بازی مستقیم در زمین اتاقهای فکر دشمن است، بنابراین، تمامی تولیدات، تحلیلها و روایتهای رسانهای کشور باید واجد پیوست انسجام اجتماعی باشند تا دلهای آحاد مردم را ذیل هدایتهای ولایت فقیه گرد هم آورند و مانع از هرگونه انشقاق در صفوف متحد ملت شوند.
در امتداد این مسیر، جامعه رسانهای خود را ملزم به فرهنگسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و کمک به حل مسائل معیشتی مردم میداند.
در کنار این مسئولیت، توجه فراراهبردی به فرهنگ، تعلیموتربیت و نهاد خانواده ایجاب میکند که تریبون بیلکنت اقشار تمدنساز باشیم، از معلمان و اساتید دلسوز تا مدافعان امنیت، کادر درمان و بهویژه بانوان و مادران هویتساز ایران اسلامی.
ما اصحاب رسانه میثاق میبندیم که تمام توان و قلم خود را در خدمت ارتقای خودباوری، بازنمایی اقتدار و حرکت در مسیر روشن «ایران هرچه قویتر» به کار بندیم.