به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حسینی‌مهر، مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر در حاشیه برگزاری این مانور سراسری که امروز نهم شهریورماه برگزار شد، اظهار کرد: در این عملیات سراسری، هزارو ۵۰۵ اکیپ عملیاتی متشکل از سه هزار و ۹۰۰ نیروی متخصص صنعت برق مشارکت دارند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، شناسایی و مقابله با مولفه‌های تلفات غیرفنی شبکه، از جمله جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، برخورد با دستکاری کنتور‌ها و شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) است.

مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر با اشاره به دستاورد‌های این طرح در مدیریت شبکه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش همکاران صنعت برق، ۲۸۹۶ مگاوات از بار غیرمجاز شبکه کاهش یافته که این اقدام نقش موثری در پایداری شبکه و عبور موفق از پیک تابستان ایفا کرده است.

حسینی‌مهر خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، مجموع اقدامات انجام شده در صنعت برق کشور، از جمله اجرای طرح «مهتاب»، منجر به کاهش ۶۳ درصدی تعداد خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته شده است.

وی با اشاره به روند کاهشی خاموشی‌ها در روز‌های آتی افزود: با عبور از فصل اوج گرما و آغاز کاهش دما از هفته جاری، امیدواریم میزان خاموشی‌ها به حداقل ممکن برسد.