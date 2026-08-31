به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شینا انصاری روز یکشنبه که به‌منظور بررسی چالش‌های زیست محیطی و افتتاح طرح‌های عمرانی به خراسان شمالی سفر کرده است، در حاشیه برنامه‌های خود با همراهی بهمن نوری استاندار خراسان شمالی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در فضایی معنوی با خانواده شهید والامقام «ایزدی» دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

انصاری در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام کشور به ویژه شهدای جنگ رمضان، از صبر، ایستادگی و همراهی خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان است.

‌وی با ادای احترام به مقام شهید محمد ایزدی، خانواده شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآوری مسئولیت سنگین مسئولان در قبال مردم و کشور است.

شهید محمد ایزدی، متولد فروردین ۱۳۶۶ بود که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی در تهران به شهادت رسید.