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معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در سفر به خراسانشمالی، با حضور در منزل خانواده شهید ایزدی از شهدای اهل سنت در جنگ رمضان دیدارکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شینا انصاری روز یکشنبه که بهمنظور بررسی چالشهای زیست محیطی و افتتاح طرحهای عمرانی به خراسان شمالی سفر کرده است، در حاشیه برنامههای خود با همراهی بهمن نوری استاندار خراسان شمالی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در فضایی معنوی با خانواده شهید والامقام «ایزدی» دیدار و گفتوگو کرد.
انصاری در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام کشور به ویژه شهدای جنگ رمضان، از صبر، ایستادگی و همراهی خانوادههای معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و خانوادههای آنان است.
وی با ادای احترام به مقام شهید محمد ایزدی، خانواده شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهیدان و یادآوری مسئولیت سنگین مسئولان در قبال مردم و کشور است.
شهید محمد ایزدی، متولد فروردین ۱۳۶۶ بود که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی در تهران به شهادت رسید.