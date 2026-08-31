دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت وظیفه تسهیل‌گری دارد و باید تصدی گری را کنار بگذارد و واگذاری به بخش خصوصی را به افراد توانمند دارای اهلیت به معنای واقعی و مطابق با قانون انجام دهد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ علی حدادی، افزود: دشمن امروز مترصد این است که از طریق جنگ اقتصادی به کشور آسیب برساند بنابراین تیم اقتصادی دولت باید به رسالت خود در جهت خنثی سازی برنامه‌های دشمن برای آسیب به اقتصاد و معیشت مردم به درستی عمل کند.

وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید نظارت دقیقی بر وضعیت بازار داشته باشند و از گران‌فروشی‌های افسارگسیخته جلوگیری کنند، گفت: وزرای جهاد کشاورزی و صمت مسئولیت بسیار سنگینی در جهت تامین امنیت غذایی بر عهده دارند، همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی باید عزم جدی برای جلوگیری از گران‌فروشی در بازار داشته باشند تا مردم بیش از این آسیب نبینند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه تنها در فاصله کوتاهی در بازار شاهد قیمت‌های متفاوتی برای کالا‌های مشابه یکدیگر هستیم که این وضعیت ناشی از عدم نظارت مسئولان مربوطه است.

حدادی گفت: بنده در اردیبهشت سال گذشته در قالب نطق در صحن مجلس بر این مهم تاکید کردم که تیم اقتصادی دولت باید برنامه مدون، کامل و جامعی برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم جامعه داشته باشد.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت باید به معنای واقعی برای حمایت از مردم به ویژه اقشار کم درآمد، بسته‌های حمایتی تدوین و عملیاتی کنند و وظیفه قانونی خود را که ارائه خدمات برای بهبود معیشت مردم است به طور کامل انجام دهند، همچنین حمایت از تولید، جلوگیری از رشد نقدینگی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع آنها به سمت تولید را به طور جدی پیگیری کنند.