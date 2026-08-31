بیش از ۱۸۰ شب حضور مردم در میدان‌ها، فقط یک عدد نیست این استمرار، تصویری از حضور اجتماعی مردمی است که در طول این مدت، شب‌های متعددی را در کنار یکدیگر سپری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بین جمعیت، تفاوت‌ها دیده می‌شود؛ سن‌ها متفاوت است، شغل‌ها و سبک زندگی‌ها یکی نیست و هرکس نگاه خودش را به مسائل دارد، اما همین تفاوت‌ها زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند به‌جای شکاف، بخشی از یک جامعه متکثر باشند.

هفته وحدت در چنین فضایی می‌تواند یادآور همین نکته باشد؛ وحدت یعنی با وجود تفاوت‌ها، جامعه بتواند بر سر مسائل اساسی خود به اشتراک برسد.

جایی که آدم‌هایی با نگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوت، برای مدتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بر یک نقطه مشترک تأکید می‌کنندو آن نقطه ایران است.