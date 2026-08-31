جشنواره شکرانه برداشت برنج بندرکیاشهر با حضور استاندار گیلان و مردم و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشنواره «شکرانه برداشت برنج» با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، کشاورزان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و مردم منطقه در بندرکیاشهر برگزار شد.

پاسداشت فرهنگ و سنت‌های مرتبط با برداشت محصول برنج و تجلیل از تلاش کشاورزان گیلانی از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

همچنین اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برای گرامیداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی و محلی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی در میان مردم هم از بخش‌های دیگر این جشنواره بود.

استاندار گیلان در حاشیه این مراسم، با مردم و کشاورزان حاضر در جشنواره دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها و مطالبات آن‌ها قرار گرفت.