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تهیهکننده پویانمایی «سفینه نجات» از فروش نزدیک به ۵ میلیارد تومانی و جذب حدود ۴۰ هزار مخاطب در سه-چهار روز نخست نمایش این اثر خبر داد و گفت: این انیمیشن فراتر از یک اثر صرفاً کودکانه، توانسته با لایههای آموزشی و محتوایی عمیق، مورد توجه خانوادهها و بزرگسالان نیز قرار گیرد.
محمدامین همدانی، تهیهکننده پویانمایی «سفینه نجات»، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به استقبال پرشور مخاطبان ازنمایش این اثر در روزهای نخست گفت: در سه-چهار روز افتتاحیه، این پویانمایی فروش فوقالعادهای را ثبت کرد و در حال حاضر در تمامی استانها — و نه فقط در تهران — جزو سه فیلم پرفروش روز به شمار میرود. این موفقیت سراسری نشاندهنده ظرفیت بالای اثر در ارتباطگیری با طیف وسیعی از مخاطبان است.
وی با اشاره به بازخوردهای دریافتی از خانوادهها افزود: یکی از نکات جالبتوجه در بازخوردها این بود که بزرگترها نیز در سالنهای سینما به اندازه کودکان خندیدند و از تماشای فیلم لذت بردند. این مسئله نشان میدهد که «سفینه نجات» صرفاً یک اثر مختص کودکان نیست، بلکه فضایی فراهم کرده تا خانوادهها با جمع شدن دور هم، لحظات مفرح و مفیدی را تجربه کنند.
همدانی موج دوم استقبال را نقطه عطف اکران این فیلم دانست و تصریح کرد: موج دوم یعنی افرادی که فیلم را تدیدهاند و آن را به دیگران توصیه میکنند؛ این امر میتواند موج بسیار بزرگتری از مخاطبان را راهی سینماها کند. بسیار امیدوارم مخاطبانی که به تماشای فیلم نشستهاند، بارها برای دیدن آن بازگردند و تماشای آن را به دیگران نیز پیشنهاد دهند.
این تهیهکننده سینما و پویانمایی درباره لایههای آموزشی و محتوایی «سفینه نجات» بیان کرد: این فیلم دارای لایههای مختلف آموزشی و محتوایی مهمی است. ما تلاش کردیم مفاهیمی را که گاه والدین برای انتقال آنها به فرزندانشان با چالش روبهرو هستند، به شکلی درست و تصویری تبیین کنیم؛ به گونهای که حتی بسیاری از بزرگترها اذعان داشتند مفاهیمی که سالها برای پاسخ و تبیینشان تلاش کرده بودیم، در این فیلم به زبان تصویر و به شکلی ساده برای بچهها توضیح داده شده است. خوشبختانه در این زمینه موفق بودهایم و این بازخوردها مسیر را برای دیدهشدن بیشتر فیلم هموارتر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت فروش حدود ۵ میلیارد تومانی و جذب نزدیک به ۴۰ هزار مخاطب تنها در هفته اول اکران، آن هم برای یک اثر پویانمایی، دستاورد بسیار ارزشمندی است که نشاندهنده نیاز جامعه به محتوای سالم، سرگرمکننده و در عین حال آموزشی برای خانوادههاست.